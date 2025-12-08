Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 07:15

Туризм

Турпоток между Россией и Саудовской Аравией может увеличиться в 3 раза после отмены виз

Турпоток между Россией и Саудовской Аравией может увеличиться в 3 раза после отмены виз

Спрос среди китайцев на поездки в Россию вырос в разы в декабре

Цены на авиабилеты на новогодние праздники в России резко подскочили в 2–3 раза

Число туристов из Китая в Москве увеличится вдвое

Эксперты рассказали, как перенести акклиматизацию при посещении зимой теплых стран

Рекордное число туристов примут Москва и Санкт-Петербург в новогодние праздники

Туристов из Китая станет в два раза больше в Москве

Грузия введет обязательную страховку для въезда россиян с 1 января

Новости регионов: в Пензенской области загорелся хлебокомбинат

Мексика планирует вернуть прямое авиасообщение с Россией

Турпоток между Россией и Саудовской Аравией может увеличиться в 2–3 раза к лету 2026 года после отмены виз. Такие прогнозы сделали в Ассоциации туроператоров.

По мнению экспертов, россиян привлекают культура, архитектура и традиции Саудовской Аравии. Также туда можно отправиться на морской отдых.

Ранее Кабмин РФ одобрил соглашение о взаимной отмене визового режима между государствами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика