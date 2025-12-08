Турпоток между Россией и Саудовской Аравией может увеличиться в 3 раза после отмены виз

Турпоток между Россией и Саудовской Аравией может увеличиться в 2–3 раза к лету 2026 года после отмены виз. Такие прогнозы сделали в Ассоциации туроператоров.

По мнению экспертов, россиян привлекают культура, архитектура и традиции Саудовской Аравии. Также туда можно отправиться на морской отдых.

Ранее Кабмин РФ одобрил соглашение о взаимной отмене визового режима между государствами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.