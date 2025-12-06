Спрос среди китайцев на поездки в Россию вырос в разы в декабре. Менее чем через час после объявления об отмене виз число запросов на авиабилеты из Китая в Россию увеличилось в 10 раз по сравнению с предыдущим днем.

Растет и количество деловых поездок. Новыми правилами безвизового режима уже воспользовалась делегация туроператоров из Китая. Ее участники отправилась изучать Москву.

