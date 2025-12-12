Форма поиска по сайту

12 декабря, 07:15

Туризм

Forbes внес Москву в число лучших городов мира для туризма

Forbes внес Москву в число лучших городов мира для туризма

Forbes внес Москву в число лучших городов мира для туризма. В издании отметили, что несмотря на многочисленные санкции, столице удалось перестроить отрасль и не делать упор на Запад.

Теперь Москва хочет отличаться от европейцев и привлекать арабских, китайских и индийских туристов. По данным Forbes, в 2023 году столицу России посетили почти 2,5 миллиона туристов. В основном это путешественники из Китая, Ирана, Турции и Индии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

