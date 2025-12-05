Проект "Зима в Москве" подготовил прогулку по музею-заповеднику Коломенское. Там можно поучаствовать в интерактивах, сыграть в дворянские игры, проверить меткость в тире или стать свидетелем забавных сценок из усадебной жизни.

В особняке "Дашков – 5" пройдет танцевальное иммерсивное шоу "Щелкунчик. История, которую ты не знал". Это современная трактовка всемирно известной сказки Гофмана под музыку Чайковского.

