Эксперты рассказали о главных трендах зимнего туристического сезона

В декабре стартует новый зимний туристический сезон. Какие маршруты и направления станут популярными у москвичей в этот период? Как во время зимних каникул вырастают туристические потоки? Какие появляются выгодные предложения по стоимости зимнего отдыха? Как меняется уровень сервиса, инфраструктуры и цен для любителей горных лыж?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: