10 декабря, 13:28События
Эксперты рассказали о главных трендах зимнего туристического сезона
В декабре стартует новый зимний туристический сезон. Какие маршруты и направления станут популярными у москвичей в этот период? Как во время зимних каникул вырастают туристические потоки? Какие появляются выгодные предложения по стоимости зимнего отдыха? Как меняется уровень сервиса, инфраструктуры и цен для любителей горных лыж?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин;
- коммерческий директор национального туроператора, эксперт Российского союза туриндустрии Оксана Булах;
- эксперт Российского союза туриндустрии, заместитель генерального директора горнолыжного курорта Григорий Ботвинин.