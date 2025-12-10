Форма поиска по сайту

10 декабря, 13:28

События

Эксперты рассказали о главных трендах зимнего туристического сезона

Эксперты рассказали о главных трендах зимнего туристического сезона

Россияне могут застрять в Японии из-за конфликта Токио с Пекином

Трамвайный маршрут с экскурсией появился в Москве

Сервис Russpass сделал подборку достопримечательностей для трамвайного маршрута в Москве

Сервис Russpass создал подборку достопримечательностей для столичного трамвайного диаметра

Венесуэла стала востребованным направлением для россиян

Иностранцы оценили качество услуг, парки и транспорт в Москве

Новости регионов: снегопад не заставил туристов отказаться от отдыха на курорте Шерегеш

Иностранцы заявили, что Москва выгодно отличается от других мегаполисов мира

Турпоток между Россией и Саудовской Аравией может увеличиться в 3 раза после отмены виз

В декабре стартует новый зимний туристический сезон. Какие маршруты и направления станут популярными у москвичей в этот период? Как во время зимних каникул вырастают туристические потоки? Какие появляются выгодные предложения по стоимости зимнего отдыха? Как меняется уровень сервиса, инфраструктуры и цен для любителей горных лыж?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин;
  • коммерческий директор национального туроператора, эксперт Российского союза туриндустрии Оксана Булах;
  • эксперт Российского союза туриндустрии, заместитель генерального директора горнолыжного курорта Григорий Ботвинин.

туризм

