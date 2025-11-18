Турпоток в Москву вырос в 2,5 раза с 2010 года

С 2010 года турпоток в Москву вырос в 2,5 раза, достигнув рекордных 26 миллионов гостей в прошлом году. Большинство туристов составляют россияне, но значительно увеличилось и количество иностранных гостей.

С начала года столицу посетили почти 2 миллиона зарубежных туристов, что на 11% больше показателей прошлого года. Основными иностранными гостями Москвы стали туристы из Китая и стран Персидского залива, чему способствовало открытие прямых рейсов из Саудовской Аравии.

