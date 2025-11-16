Места в гостиницах Великого Устюга практически полностью раскуплены

До Нового года остается более месяца, однако места в гостиницах знаменитой резиденции Деда Мороза в Великом Устюге уже практически полностью раскуплены. Туристы со всех уголков России, включая Владивосток, активно планировали это путешествие еще с летних месяцев.

Особенный ажиотаж в этом году связан с предстоящим празднованием Дня рождения зимнего волшебника, которое сопровождается большим концертом. Для тех, кто не успел забронировать поездку в Великий Устюг, альтернативой может стать Московская усадьба Деда Мороза в Кузьминках.

