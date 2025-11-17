Форма поиска по сайту

Новости

Новости

17 ноября, 15:30

Туризм

"Деньги 24": количество зарубежных поездок в новогодние праздники может увеличиться на 30%

Количество зарубежных поездок среди россиян в новогодние праздники может увеличиться на 20–30% год к году, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Такой прогноз сделали в Российском союзе туриндустрии (РСТ), это подтверждают и данные одного из агрегаторов бронирований отелей.

Чаще всего россияне выбирают Белоруссию. Там средняя стоимость проживания за сутки составит около 11 тысяч рублей. На втором месте по популярности у российских туристов – Таиланд. Также в числе направлений в новогодние праздники – Узбекистан, Турция, ОАЭ и Грузия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
туризмвидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

