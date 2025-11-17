"Деньги 24": количество зарубежных поездок в новогодние праздники может увеличиться на 30%

Количество зарубежных поездок среди россиян в новогодние праздники может увеличиться на 20–30% год к году, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Такой прогноз сделали в Российском союзе туриндустрии (РСТ), это подтверждают и данные одного из агрегаторов бронирований отелей.

Чаще всего россияне выбирают Белоруссию. Там средняя стоимость проживания за сутки составит около 11 тысяч рублей. На втором месте по популярности у российских туристов – Таиланд. Также в числе направлений в новогодние праздники – Узбекистан, Турция, ОАЭ и Грузия.

