13 ноября, 15:15Туризм
Сроки рассмотрения шенгенских виз для россиян увеличились до двух месяцев
Сроки рассмотрения шенгенских виз для россиян увеличились до двух месяцев, при этом запись на подачу документов открывается за месяц вперед. Из 27 стран Шенгена визы выдают только 17, а получить визу в Испанию стало практически невозможно из-за сокращения количества слотов.
Эксперты отмечают, что российские туристы начинают переориентироваться на азиатские направления, хотя популярность европейских стран сохраняется. Такие страны как Латвия, Литва и Польша полностью прекратили выдачу шенгенских виз российским гражданам.
