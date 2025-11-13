Сроки рассмотрения шенгенских виз для россиян увеличились до двух месяцев, при этом запись на подачу документов открывается за месяц вперед. Из 27 стран Шенгена визы выдают только 17, а получить визу в Испанию стало практически невозможно из-за сокращения количества слотов.

Эксперты отмечают, что российские туристы начинают переориентироваться на азиатские направления, хотя популярность европейских стран сохраняется. Такие страны как Латвия, Литва и Польша полностью прекратили выдачу шенгенских виз российским гражданам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.