График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 23:30

Транспорт

Музей транспорта Москвы подготовил бесплатные экскурсии на речных прогулках

Музей транспорта Москвы подготовил бесплатные экскурсии на речных прогулках

Праздничную программу с речными прогулками подготовили ко Дню народного единства

Новости регионов: автопробег провели на Чукотке в преддверии Дня народного единства

Экскурсии на электросудах сделали бесплатными в Москве ко Дню народного единства

"Новости дня": маршрут № 1443 начал курсировать из Москвы в Химки

"Новости дня": новые турникеты появятся на 25 станциях метро Москвы в 2026 году

Российские водители должны будут поменять резину на автомобилях до 1 декабря

Сеть зарядных электростанций расширят в Москве

Первый поезд "Москва-2026" соберут в столице к концу 2025 года

Парковка будет бесплатной на улицах Москвы 3 и 4 ноября

Москвичи могут бесплатно побывать на речных прогулках. Экскурсии на электросудах для всех желающих подготовил Музей транспорта по случаю Дня народного единства. Суда вышли на маршрут, украшенные триколором и оснащенные специальной подсветкой.

Обширная программа ждет москвичей на речных вокзалах. Посетители могут принять участие в мастер-классах, посмотреть фильмы, послушать музыкантов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоРумина КенжалиеваЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика