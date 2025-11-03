03 ноября, 23:30Транспорт
Музей транспорта Москвы подготовил бесплатные экскурсии на речных прогулках
Москвичи могут бесплатно побывать на речных прогулках. Экскурсии на электросудах для всех желающих подготовил Музей транспорта по случаю Дня народного единства. Суда вышли на маршрут, украшенные триколором и оснащенные специальной подсветкой.
Обширная программа ждет москвичей на речных вокзалах. Посетители могут принять участие в мастер-классах, посмотреть фильмы, послушать музыкантов.
