Музей транспорта Москвы подготовил бесплатные экскурсии на речных прогулках

Москвичи могут бесплатно побывать на речных прогулках. Экскурсии на электросудах для всех желающих подготовил Музей транспорта по случаю Дня народного единства. Суда вышли на маршрут, украшенные триколором и оснащенные специальной подсветкой.

Обширная программа ждет москвичей на речных вокзалах. Посетители могут принять участие в мастер-классах, посмотреть фильмы, послушать музыкантов.

