09 декабря, 07:30

Туризм

Сервис Russpass создал подборку достопримечательностей для столичного трамвайного диаметра

Венесуэла стала востребованным направлением для россиян

Иностранцы оценили качество услуг, парки и транспорт в Москве

Новости регионов: снегопад не заставил туристов отказаться от отдыха на курорте Шерегеш

Иностранцы заявили, что Москва выгодно отличается от других мегаполисов мира

Турпоток между Россией и Саудовской Аравией может увеличиться в 3 раза после отмены виз

Спрос среди китайцев на поездки в Россию вырос в разы в декабре

Цены на авиабилеты на новогодние праздники в России резко подскочили в 2–3 раза

Число туристов из Китая в Москве увеличится вдвое

Эксперты рассказали, как перенести акклиматизацию при посещении зимой теплых стран

Сервис Russpass подготовил подборку достопримечательностей, которые можно увидеть из окна вагона по пути следования первого трамвайного диаметра в Москве. Маршрут протяженностью 27 километров соединяет станцию метро "Университет" на юго-западе с районом Метрогородок на востоке столицы.

Во время поездки пассажирам открываются виды на исторические и культурные объекты. В их числе – древний Свято-Данилов монастырь, основанный в XIII веке, архитектурный ансамбль Донского монастыря, Государственный Дарвиновский музей и Большой московский цирк на проспекте Вернадского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмтранспортгородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Найда

