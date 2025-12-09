Сервис Russpass создал подборку достопримечательностей для столичного трамвайного диаметра

Сервис Russpass подготовил подборку достопримечательностей, которые можно увидеть из окна вагона по пути следования первого трамвайного диаметра в Москве. Маршрут протяженностью 27 километров соединяет станцию метро "Университет" на юго-западе с районом Метрогородок на востоке столицы.

Во время поездки пассажирам открываются виды на исторические и культурные объекты. В их числе – древний Свято-Данилов монастырь, основанный в XIII веке, архитектурный ансамбль Донского монастыря, Государственный Дарвиновский музей и Большой московский цирк на проспекте Вернадского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.