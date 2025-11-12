Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 07:30

Туризм

Деловой туризм предложили выделить в отдельную отрасль в России

Деловой туризм предложили выделить в отдельную отрасль в России

В 2025 году Крым посетили 6 млн туристов

Еврокомиссия запретила выдавать шенгенские мультивизы гражданам России

Сезон речных путешествий завершится в Москве 10 ноября

Сезон речных путешествий завершится в Москве 10 ноября

Последний в этом сезоне теплоход отправится от Северного речного вокзала 10 ноября

Последний в этом сезоне теплоход отправится в круизное путешествие из Москвы 10 ноября

Туристов из России обокрали в аэропорту Дубая

Число путевок из России в теплые страны увеличилось на 30% в новогодние праздники

ЕК приняла официальное решение ограничить выдачу шенгенских виз россиянам

Деловой туризм хотят выделить в отдельную отрасль в России. По разным подсчетам, эта область составляет от 15 до 25% от общего объема рынка как внутри страны, так и за рубежом.

В союзе, который объединяет крупнейших игроков рынка, предложили создать отдельный ОКВЭД – справочник кодов, обозначающих направления бизнеса. Полагают, что это усилит развитие конкурентной среды, а стандарты работы станут едиными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаВладимир Дементьев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика