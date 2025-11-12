Деловой туризм предложили выделить в отдельную отрасль в России

Деловой туризм хотят выделить в отдельную отрасль в России. По разным подсчетам, эта область составляет от 15 до 25% от общего объема рынка как внутри страны, так и за рубежом.

В союзе, который объединяет крупнейших игроков рынка, предложили создать отдельный ОКВЭД – справочник кодов, обозначающих направления бизнеса. Полагают, что это усилит развитие конкурентной среды, а стандарты работы станут едиными.

