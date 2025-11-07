"Новости дня": правительство РФ утвердило новые правила для заселения в гостиницу

Правительство РФ утвердило новые правила для заселения в гостиницу. Теперь для оформления номера постояльцы смогут предъявить водительское удостоверение.

По словам экспертов, это упростит процесс заселения в гостиницы. Все данные о водителях будут проверять через базу МВД в режиме реального времени. Нововведения должны вступить в силу с 1 января следующего года.

Подробнее – в программе "Новости дня".