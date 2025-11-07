Форма поиска по сайту

Новости

07 ноября, 08:55

Политика

"Новости дня": правительство РФ утвердило новые правила для заселения в гостиницу

Трамп заявил о вступлении Казахстана в соглашения Авраама

Новости мира: сотни людей вышли на протесты в Париже

Новости мира: Орбан заявил, что верит во встречу Путина и Трампа в Венгрии

Посольство Франции ответило на сообщения о прекращении выдачи виз россиянам

"Вопрос спорный": в ГД предложили наказывать блогеров за непрофессиональные советы

Евросоюз перестанет выдавать шенгенские мультивизы россиянам

Новости мира: в Сингапуре предложили пороть розгами интернет-мошенников

ВС РФ продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Красноармейске

Ростех поставил армии новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Правительство РФ утвердило новые правила для заселения в гостиницу. Теперь для оформления номера постояльцы смогут предъявить водительское удостоверение.

По словам экспертов, это упростит процесс заселения в гостиницы. Все данные о водителях будут проверять через базу МВД в режиме реального времени. Нововведения должны вступить в силу с 1 января следующего года.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
политикатуризмвидео

