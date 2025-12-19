19 декабря, 18:00Транспорт
Тематический трамвай в честь 70-летия "Современника" запустили в Москве
Тематический трамвай в честь 70-летия театра "Современник" запустили в Москве. Старт приурочили ко дню рождения Галины Волчек, которая почти полвека была художественным руководителем учреждения.
Салон украсили портреты выдающихся актеров и режиссеров, фотографии важных памятных моментов из жизни "Современника". Остановки на пути следования объявляют артисты театра. Они рассказывают как о знаковых спектаклях, так и о самой столице.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.