19 декабря, 22:45Транспорт
В московском метро в 2025 году появились новые поезда, станции и беспилотные технологии
Московский метрополитен значительно обновился в 2025 году. На Замоскворецкую линию вышел самый современный поезд "Москва 2026". До конца года пассажиров этой ветки будут перевозить уже 40 таких вагонов.
Год ознаменовался не только новыми поездами, но и открытием новых станций, а также первым внедрением беспилотных технологий в метро. Эти нововведения делают метро более современным, удобным и технологичным для пассажиров.
