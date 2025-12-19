Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 22:45

Транспорт

В московском метро в 2025 году появились новые поезда, станции и беспилотные технологии

В московском метро в 2025 году появились новые поезда, станции и беспилотные технологии

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 19 декабря

В Москве появился автомобиль такси, в котором Дед Мороз дарит подарки

На севере Москвы с 20 декабря изменится движение наземного транспорта

С 20 декабря поезда МЦД-2 не будут останавливаться на станции Царицыно

Мощный снегопад осложнил движение на магистралях в Забайкальском крае

Поезд "Красная стрела" стал комфортнее после модернизации вагонов

"Московский патруль": в Москве провели рейд по выявлению водителей без детских кресел

"Московский патруль": в Москве штрафы для безбилетников увеличат до 5 тысяч рублей

РЖД представила обновленную "Красную стрелу" с более комфортными вагонами

Московский метрополитен значительно обновился в 2025 году. На Замоскворецкую линию вышел самый современный поезд "Москва 2026". До конца года пассажиров этой ветки будут перевозить уже 40 таких вагонов.

Год ознаменовался не только новыми поездами, но и открытием новых станций, а также первым внедрением беспилотных технологий в метро. Эти нововведения делают метро более современным, удобным и технологичным для пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоАлена СубботаЕкатерина Ефимцева

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика