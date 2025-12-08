Форма поиска по сайту

08 декабря, 14:30

Город

Новогоднюю елку с логотипом транспорта Москвы установили возле театра "Современник"

Новогоднюю елку с логотипом транспорта Москвы установили возле театра "Современник"

Жителям столицы рассказали, чем можно заняться на площадках проекта "Зима в Москве"

Раздельному сбору мусора будут обучать в первом московском экоцентре

Грузовик перевернулся на 43-м километре внутренней стороны МКАД

Грузовик опрокинулся на МКАД в районе деревни Дудкино

Морозы до минус 15 градусов ожидаются в Москве в конце недели

Прокуратура взяла на контроль расследование смерти пациентки в столичной клинике

Территорию возле НИИ скорой помощи имени Склифосовского украсили к Новому году

Собянин сообщил о благоустройстве общественных пространств в Москве

"Новости дня": в парке Казачьей Славы в Лефортово появилась зона отдыха для всей семьи

Необычную новогоднюю елку установили возле театра "Современник" в Москве. Праздничное дерево украшено игрушками с логотипом столичного транспорта, а также моделями автобусов, такси и вагонов метро.

Такие же транспортные ели скоро появятся на Цветном бульваре рядом с цирком, около здания главного управления столичного МВД, на площади Киевского вокзала, а также на Малой Сухаревской площади около памятника Олегу Табакову.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

