Новогоднюю елку с логотипом транспорта Москвы установили возле театра "Современник"

Необычную новогоднюю елку установили возле театра "Современник" в Москве. Праздничное дерево украшено игрушками с логотипом столичного транспорта, а также моделями автобусов, такси и вагонов метро.

Такие же транспортные ели скоро появятся на Цветном бульваре рядом с цирком, около здания главного управления столичного МВД, на площади Киевского вокзала, а также на Малой Сухаревской площади около памятника Олегу Табакову.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.