08 декабря, 14:30Город
Новогоднюю елку с логотипом транспорта Москвы установили возле театра "Современник"
Необычную новогоднюю елку установили возле театра "Современник" в Москве. Праздничное дерево украшено игрушками с логотипом столичного транспорта, а также моделями автобусов, такси и вагонов метро.
Такие же транспортные ели скоро появятся на Цветном бульваре рядом с цирком, около здания главного управления столичного МВД, на площади Киевского вокзала, а также на Малой Сухаревской площади около памятника Олегу Табакову.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
