04 декабря, 18:15

Город

Новости Москвы: Шибаевский пруд преобразят в Кузьминках

Движение затруднено на внутренней стороне МКАД из-за ДТП

Собянин: в Москве подготовили более 4,3 тыс объектов для зимнего отдыха

Беспилотный трамвай в Москве проехал 20 тысяч километров с момента запуска

Руководство ветклиники в Москве прокомментировало ситуацию с гибелью шпица

"Новости дня": капитальный ремонт дома завершился на улице Паперника в Москве

Сергей Собянин объявил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

Выставка "ПРОреставрацию" открылась в Москве

Хозяйка погибшего шпица намерена добиться запрета на работу ветеринаров клиники в Москве

Москвичи начали возвращаться в квартиры после инцидента с дезинсекцией в доме

Шибаевский пруд в Кузьминках скоро преобразится. Его ждет реабилитация. Работы уже начались. Водоем площадью 6 гектаров очистят от ила. Потом там высадят более 13 тысяч водных растений и приведут в порядок берега, чтобы вдоль них было удобно гулять.

Реставрация знаменитой высотки на Красных воротах продолжается в Москве. Зданию возвращают исторический облик. Специалисты уже обновили фасады и арки, куда удалось вернуть светильники 50-х годов. Их воссоздавали по архивным материалам. Также в доме заменили инженерные системы, обновили крышу. Идут работы в подъездах, где сохранился лепной декор и плитка.

