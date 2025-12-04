Новости Москвы: Шибаевский пруд преобразят в Кузьминках

Шибаевский пруд в Кузьминках скоро преобразится. Его ждет реабилитация. Работы уже начались. Водоем площадью 6 гектаров очистят от ила. Потом там высадят более 13 тысяч водных растений и приведут в порядок берега, чтобы вдоль них было удобно гулять.

Реставрация знаменитой высотки на Красных воротах продолжается в Москве. Зданию возвращают исторический облик. Специалисты уже обновили фасады и арки, куда удалось вернуть светильники 50-х годов. Их воссоздавали по архивным материалам. Также в доме заменили инженерные системы, обновили крышу. Идут работы в подъездах, где сохранился лепной декор и плитка.

