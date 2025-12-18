"Новости дня": движение улучшили на 61 участке дорог в ВАО

Восточный административный округ Москвы стал комфортнее. Там улучшили движение на 61 участке дорог. Теперь жители могут проще, быстрее и безопаснее добираться до дома, работы и других важных мест.

Кроме того, в округе создали 20 новых пешеходных переходов. Один из них появился в Новогирееве на улице Мартеновской. Также на ряде дорог после изменений движения и переразметки заметили положительное влияние на трафик.

Подробнее – в программе "Новости дня".