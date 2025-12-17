Электронные дорожные знаки могут получить приоритет над обычными в России

Водителей в России обяжут подчиняться не только обычным знакам, но и электронным табло, действие которых будет в приоритете. Соответствующие изменения в ПДД уже разрабатывают.

Как отметил член Общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников, электронные знаки разумно использовать для донесения динамичной информации, например о ДТП впереди или изменениях в перекрытиях.

Автоэксперт Егор Васильев указал на проблему противоречий между электронными и классическими знаками, которую необходимо решить.

Эксперты предполагают, что дальность действия электронных табло будет продолжаться до следующего установленного знака. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.