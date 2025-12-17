Форма поиска по сайту

17 декабря, 14:02

Политика

Госдума ужесточила правила по тонировке стекол автомобилей

Фото: depositphotos/aaalll

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который уточняет нормы КоАП об ответственности за чрезмерную тонировку стекол автомобилей.

Изменения внесены в часть 3.1 статьи 12.5 и касаются правил привлечения водителей к административной ответственности за такое нарушение.

Согласно пояснительной записке, закон устранит проблему, из-за которой невозможно было штрафовать владельцев временно ввезенных автомобилей, находящихся в России до шести месяцев, то есть до обязательной регистрации.

До этого машины с номерами Южной Осетии, Абхазии, Грузии и Армении могли беспрепятственно ездить с тонированными стеклами. Теперь требования к светопропусканию будут едиными для всех автомобилей на территории России.

Водители должны ориентироваться не на "Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств", а на "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения".

Обязательные требования к светопропусканию стекол сохраняются: для ветрового стекла – не менее 70%, для стекол, обеспечивающих переднюю обзорность водителя, – не менее 60% (для машин с броневой защитой).

Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал, что любые красные световые приборы на передней части автомобиля, в том числе новогодние гирлянды, могут привести к лишению прав на срок от шести месяцев до года.

Он уточнил, что штрафы возможны, если украшения закрывают регистрационный знак, что приравнивается к использованию материалов, препятствующих идентификации номера. В этом случае предусмотрен штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на 1–3 месяца.

