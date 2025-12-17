Госдума в несколько раз увеличила штрафы за перевозку детей без автокресел. Например, для водителей сумма вырастет до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 200 тысяч рублей.

При этом автомобилисты, которые ведут предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, должны будут оплатить такой же штраф, как и юрлица.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

