Тарифы на проезд в московском транспорте изменятся с 2 января

С 2 января в Москве изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Как сообщили в Дептрансе, стоимость разовой поездки по безлимитным билетам на 30, 90 и 365 дней проиндексируют в среднем на 3,5 рубля.

Бесплатные пересадки между метро, МЦК, МЦД и наземным транспортом останутся, но для этого необходимо привязать карту "Тройка" в приложениях "Метро Москвы" или "Московский транспорт".

