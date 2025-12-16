16 декабря, 16:15Мэр Москвы
Собянин: на Замоскворецкую линию метро вышел состав серии "Москва-2026"
На Замоскворецкую линию московского метро вышел новый состав серии "Москва-2026". Как сообщил Сергей Собянин, поезд полностью собран из отечественных комплектующих и является одним из самых технологичных в мире.
Состав сохранил все основные преимущества предыдущей серии, включая мощное кондиционирование, широкие двери и удобные переходы между вагонами. При этом его максимальная вместимость увеличилась на 10%, а двери стали на треть шире.
