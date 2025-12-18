Штраф за перевозку детей без автокресел для водителей вырастет до 5 тыс руб

Госдума увеличила штрафы за нарушение правил перевозки детей. Для обычных водителей сумма штрафа за отсутствие автокресла вырастет с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – с 25 до 50 тысяч рублей.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей штраф может составить от 100 до 200 тысяч рублей.

Авторы инициативы ссылались на статистику МВД, согласно которой количество ДТП с участием детей в этом году выросло на 6%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.