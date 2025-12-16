Состав "Москва-2026" вышел на зеленую линию столичного метро

Самый современный состав серии "Москва-2026" вышел на зеленую линию Московского метрополитена. Поезд создан из российских комплектующих. В нем сохранили мощные кондиционеры, удобные переходы и освещение от предыдущей модели, а также добавили новые элементы для комфорта пассажиров.

Составы уже начали поступать на Замоскворецкую линию, где на сегодняшний день обновлено более 50% подвижного состава. В течение двух лет метрополитен получит около 700 новых вагонов, которые завершат обновление Замоскворецкой линии и будут работать на будущей Рублево-Архангельской линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.