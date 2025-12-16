Форма поиска по сайту

16 декабря, 18:15

Транспорт

Состав "Москва-2026" вышел на зеленую линию столичного метро

Новости Москвы: ремонт фонтанов начался на Манежной площади

ЦОДД рекомендовал использовать метро для поездок в центр Москвы 17 и 19 декабря

Сергей Собянин: метровагоны "Москва-2026" – одни из самых технологичных в мире

Собянин: на Замоскворецкую линию метро вышел состав серии "Москва-2026"

Новости регионов: температура в Якутске опустилась до минус 50 градусов

Причиной прерванного взлета самолета в Шереметьево стало падение мощности тяги двигателя

Самолет Nordwind Airlines совершил экстренную посадку в Шереметьево

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 декабря

Юристы рассказали, в каких случаях могут лишить прав за праздничное украшение авто

Самый современный состав серии "Москва-2026" вышел на зеленую линию Московского метрополитена. Поезд создан из российских комплектующих. В нем сохранили мощные кондиционеры, удобные переходы и освещение от предыдущей модели, а также добавили новые элементы для комфорта пассажиров.

Составы уже начали поступать на Замоскворецкую линию, где на сегодняшний день обновлено более 50% подвижного состава. В течение двух лет метрополитен получит около 700 новых вагонов, которые завершат обновление Замоскворецкой линии и будут работать на будущей Рублево-Архангельской линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

