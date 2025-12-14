Новости регионов: снегопады обрушились на Поволжье и Урал

Сильные снегопады обрушились на регионы Поволжья и Урала. Район Автозавода в Нижнем Новгороде полностью замело. Кроме того, метель стала причиной ограничения движения на федеральной трассе М-5 "Урал" в Татарстане.

Снег выпал и в горах Сочи. Толщина покрова уже позволяет открыть сезон для горных лыж и сноуборда. При этом те, кто хочет продлить теплый сезон, спускаются к морю.

