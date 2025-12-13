13 декабря, 09:45Общество
Бойцы из Москвы могут получить помощь в Едином центре поддержки участников СВО
Единый центр поддержки участников СВО в столице помогает ветеранам вернуться к привычной мирной жизни, а действующим участникам решить возникающие вопросы.
Специалисты центра департамента труда и социальной защиты населения помогут определить услуги, которые необходимы в каждом конкретном случае. Решать запросы оперативно и эффективно помогает объединенная работа представителей городских ведомств. Кроме того, выстраивать эффективную модель поддержки по востребованным направлениям помогают ветераны СВО, завершившие службу, и их близкие.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
