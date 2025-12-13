Форма поиска по сайту

13 декабря, 09:45

Общество

Бойцы из Москвы могут получить помощь в Едином центре поддержки участников СВО

Юрист рассказала, могут ли уволить сотрудника за переработку

Москвичам не будут сокращать рабочий день до 6 часов

Метель накрыла Москву утром 13 декабря

Московский музей современного искусства рассказал о своем образовательном центре

Фонд "Русский Силуэт" подготовил художественный календарь "Две стихии: мода и вода"

На московские улицы вышла коммунальная техника

В Москве отрегулировали работу системы отопления из-за похолодания

Налоговый вычет с 2026 года будут считать по-новому

Температура в Москве в ночь на субботу опустится до минус 9 градусов

Единый центр поддержки участников СВО в столице помогает ветеранам вернуться к привычной мирной жизни, а действующим участникам решить возникающие вопросы.

Специалисты центра департамента труда и социальной защиты населения помогут определить услуги, которые необходимы в каждом конкретном случае. Решать запросы оперативно и эффективно помогает объединенная работа представителей городских ведомств. Кроме того, выстраивать эффективную модель поддержки по востребованным направлениям помогают ветераны СВО, завершившие службу, и их близкие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

