В храме Христа Спасителя прошла презентация книги-альбома "Москва Православная – 2025"

В храме Христа Спасителя 11 декабря прошла презентация книги-альбома в двух томах "Москва Православная – 2025". Она посвящена 15-летию программы строительства православных храмов в столице и подводит итоги большого этапа работы, которая меняет облик районов и укрепляет духовные традиции.

Двухтомник включает рассказы о строительстве и архитектуре новых храмовых комплексов, а также уникальные фотоматериалы. Издание отражает весь путь программы за 15 лет – от первых строительных площадок до освященных храмов, ставших центрами притяжения горожан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

