"Новости дня": еще один этап обновления храма Христа Спасителя закончен в Москве

Еще один этап обновления храма Христа Спасителя закончен. Надвратная колокольня засияла после масштабной реставрации. Специалисты заменили покрытие купола, провели золочение креста, отшлифовали мраморные плиты и убрали сколы.

Кроме того, они отполировали и горельефы. В прошлом году уже капитально отремонтировали фасады храма. В порядок привели все стены, смотровые площадки и звонницы.

