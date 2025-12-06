Почти 20 новых храмов появилось на юго-западе Москвы в рамках "Программы 200"

За 15 лет реализации проекта "Программа 200" на юго-западе Москвы были построены 17 новых храмов, общее количество которых превышает 50. б этом сообщил куратор программы, депутат Госдумы Владимир Ресин.

Эти религиозные сооружения пользуются популярностью среди населения. В настоящее время, по словам парламентария, работа продолжается на 14 земельных участках. В частности, 3 проекта уже находятся в активной стадии подготовки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.