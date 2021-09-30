Юрист рассказала, нужно ли платить налог за подаренный автомобиль

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Если участники сделки не являются родственниками, то за полученную в дар собственность необходимо отчитаться, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отметила, что в этом случае нужно подать декларацию в налоговую инспекцию на следующий год. Тогда собственник должен заплатить налог 13% с суммы подарка.
"Дарственная на машину налогом не облагается, если она оформлена между близкими родственниками. Это супруги, родители или усыновители, бабушки и дедушки, внуки и внучки, дети, как родные, так и усыновленные, братья и сестры. Для подтверждения родства в налоговую инспекцию предоставляются свидетельство о браке, свидетельство о рождении, паспорта", – рассказала юрист.
Другие родственники не включаются в круг близких, поэтому при дарении между ними налог уплачивается по общим правилам.
"Когда продажа подаренного транспортного средства происходит по истечении трех лет владения, хозяин освобождается от налогообложения. Но если продажа автомобиля будет оформлена сразу же или в течение ближайших трех лет, то собственник должен будет оплатить налог в размере 13% на общих основаниях", – объяснила эксперт.
Если гражданин продаст подаренный автомобиль, который находится у него в собственности менее трех лет, дороже первоначальной стоимости, то с разницы суммы продажи он должен будет уплатить налог 13%. Если же автомобиль продается дешевле первоначальной стоимости, то налог не начисляется, однако декларацию в налоговую инспекцию подавать нужно.
"Если выяснить старую стоимость машины невозможно, то законодательно установлена граница имущественного вычета в размере 250 000 рублей. При продаже автомобиля, полученного в наследство или подаренного гражданину, придется заплатить налог в размере 13% от той суммы, что свыше 250 000. То есть при продаже машины за 300 000 рублей налог рассчитывается от суммы 50 000 рублей", – заключила Спиридонова.
При этом если транспорт продается дешевле 250 000 рублей, то налог не начисляется.
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