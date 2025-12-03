03 декабря, 23:30Происшествия
При посадке аварийного Boeing в Домодедове никто не пострадал
При посадке аварийного самолета Boeing в Домодедове никто не пострадал. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, расследованием авиационного инцидента займутся специалисты агентства. Лайнер компании Red Wings выполнял рейс Москва – Пхукет, когда экипаж подал сигнал бедствия. Предварительно, у самолета загорелся двигатель, пожар был потушен в воздухе.
