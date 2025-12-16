Новости регионов: сезон зимней рыбалки открыли в Приморье

В Приморье открыли сезон зимней рыбалки. Видео с такими беспечными рыбаками появилось в Сети. Несмотря на то что лед еще тонкий, мужчины идут по колено в воде. Рыбаки признаются, что они сами понимают, насколько опасна сейчас рыбалка, но уверены, что именно с ними беды не случится.

В некоторых районах Камчатки дороги больше напоминают каток. Как пишут пользователи, многие водители не рискуют выезжать, а просто паркуют машины в удобном месте и дальше идут пешком. При этом в других районах все активно тает. Машины чуть ли не плывут по дорогам, рискуя заглохнуть прямо посреди проезжей части.

