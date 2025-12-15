Новости регионов: жители одного из районов остались без света на Сахалине из-за непогоды

Жители одного из районов остались без света на Сахалине из-за непогоды. Ураганный ветер повредил 20 опор электросетей. Ремонтные бригады в экстремальных условиях восстанавливают энергоснабжение.

Челябинск станет культурной столицей в 2027 году. Столица области обошла в финале еще семерых претендентов. Вместе с ним свои презентации представили Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь и Ульяновск.

