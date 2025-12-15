Форма поиска по сайту

15 декабря, 07:23

Происшествия

Посольство заявило об отсутствии обращений от россиян после теракта в Сиднее

Фото: ТАСС/ЕРА/MICK TSIKAS

Посольству России в Австралии не поступали обращения от россиян и их близких на фоне теракта в Сиднее. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.

В настоящее время посольство вместе с российским генконсульством находится на связи с австралийской полицией для того, чтобы получить информацию о возможном наличии среди пострадавших граждан России.

Дипведомство также осудило произошедший теракт и выразило искренние соболезнования родственникам погибших.

Неизвестные открыли стрельбу в районе пляжа Бонди в Сиднее днем 14 декабря. Целью нападения, которое, как утверждалось, готовилось несколько месяцев, было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука.

В тот момент на пляже находились не менее тысячи человек. В результате около 16 погибли, еще 40 получили ранения.

По предварительным данным, один подозреваемый в стрельбе был ликвидирован, а другой – ранен и задержан. Личность одного из них была установлена. Им оказался Нарвид Акрам, проживавший в районе Бонниригг на юго-западе города.

В полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс назвали терактом стрельбу, которую неизвестные открыли по людям. Там также пока не смогли подтвердить информацию о наличии третьего нападавшего.

Помимо этого, правоохранители обнаружили машину со взрывными устройствами неподалеку от места происшествия. Бомбы были обезврежены.

Число погибших в результате стрельбы в Сиднее выросло до 16

происшествияза рубежом

