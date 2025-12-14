Стрельба на пляже в Сиднее квалифицирована как теракт

Фото: ТАСС/ЕРА/MICK TSIKAS

Комиссар полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон назвал терактом стрельбу, которую неизвестные открыли по людям на пляже Бондай в Сиднее. Его комментарий передает Reuters.

По его словам, в тот момент на пляже находилось не менее 1 тысячи человек. В результате около 12 человек погибли, еще 29 получили ранения. При этом среди пострадавших есть 2 полицейских.

"Мы проведем полное расследование, и этот ужасный поступок не останется безнаказанным", – отметил Лэньон.

Он также заявил, что пока не может подтвердить информацию о наличии третьего нападавшего. Комиссар объяснил, что ему нужно убедиться, что все обстоятельства дела тщательно установлены.

Помимо этого, Лэньон сообщил об обнаружении машины со взрывными устройствами неподалеку от места происшествия. В настоящее время саперы обезвреживают бомбы.

Израильская гостелерадиокомпания Kan также сообщает, что в списке погибших числится и австралийский раввин Эли Шленгер.

Неизвестные с винтовками открыли стрельбу в районе пляжа Бонди в Сиднее днем 14 декабря. Целью нападения, которое якобы готовилось несколько месяцев, было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука.

По предварительным данным, один подозреваемый в стрельбе был ликвидирован, а другой – ранен и задержан. Генконсульству РФ в Сиднее пока не поступали сведения о россиянах, которые могли погибнуть или пострадать во время стрельбы на пляже.

