Число погибших в результате стрельбы в Сиднее возросло до 15

Фото: ТАСС/EPA/JEREMY PIPER

Число погибших при стрельбе на пляже Бондай в Сиднее увеличилось до 15. Среди жертв теракта оказался один ребенок, который умер в больнице, заявил глава Минздрава штата Новый Южный Уэльс Райан Парк в эфире программы Nine Today Show.

"Это абсолютно ужасно для нашего общества в целом, для всех австралийцев, но особенно тяжело для еврейской общины", – подчеркнул он.

По словам Парка, 4 пострадавших перевели в детскую больницу.

При этом телеканал ABC сообщил о 16 погибших, включая одного из предполагаемых преступников. По его данным, всего пострадали 38 человек, из которых 29 госпитализированы.

Французский президент Эммануэль Макрон в соцсети Х указал, что среди погибших есть гражданин Франции Дан Элькаям.

"Мои мысли с его семьей и близкими, и я выражаю им полную солидарность всей нации", – подчеркнул глава страны.

Неизвестные открыли стрельбу в районе пляжа Бонди днем 14 декабря. Целью нападения, которое якобы готовилось несколько месяцев, было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. В момент случившегося на пляже находилось не менее 1 тысячи человек.

По предварительным данным, один подозреваемый в стрельбе был ликвидирован, а другой – ранен и задержан. Генконсульство РФ сообщило, что пока не получало сведений о россиянах, которые могли погибнуть или пострадать во время стрельбы.

По информации СМИ, полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс установила личность одного из напавших. Им оказался Нарвид Акрам, проживающий в районе Бонниригг на юго-западе города.

