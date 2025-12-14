ABC: установлена личность одного из устроивших стрельбу в Сиднее

Фото: dailymail.co.uk

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс установила личность одного из мужчин, открывших стрельбу на пляже Бондай в Сиднее. Об этом сообщает телеканал ABC.

По его данным, одним из злоумышленников стал Нарвид Акрам, проживающий в районе Бонниригг на юго-западе города. Телеканал уточнил, что в настоящее время правоохранители организовали обыск в его доме.

Неизвестные открыли стрельбу в районе пляжа Бонди днем 14 декабря. Целью нападения, которое якобы готовилось несколько месяцев, было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука.

В момент случившегося на пляже находилось не менее 1 тысячи человек. В результате около 12 человек погибли, еще 29 получили ранения. При этом среди пострадавших есть 2 полицейских.

По предварительным данным, один подозреваемый в стрельбе был ликвидирован, а другой – ранен и задержан. Генконсульство РФ сообщило, что пока не получало сведений о россиянах, которые могли погибнуть или пострадать во время стрельбы.

