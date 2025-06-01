Новости регионов: в Санкт-Петербурге автобус врезался в грузовик

В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте автобус врезался в грузовик. В результате несколько человек пострадали. Специалисты выясняют все обстоятельства ДТП.

В Саратовской области специалисты насчитали почти 500 тысяч особей сайгаков, которые перебрались из Казахстана в Россию. Животные затоптали поля с озимыми. В правительстве региона пообещали фермерам компенсировать убытки.

Мировой рекорд в жиме штанги лежа установила 70-летняя пенсионерка из Алтая. Она приняла участие в турнире в номинации любителей "Жим без экипировки". Бывший тренер по легкой атлетике Валентина Бородина смогла поднять 67 с половиной килограммов.

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