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Новости

01 июня, 22:15

Происшествия

Новости регионов: в Санкт-Петербурге автобус врезался в грузовик

Новости регионов: в Санкт-Петербурге автобус врезался в грузовик

В Брянской области продолжаются восстановительные работы после обрушения моста

В НИИ имени Склифосовского доставили пострадавшего в ЧП под Брянском

55 пострадавших в Брянской области находятся на стационарном лечении

На стационарном лечении находятся более 50 пострадавших в ЧП в Брянской области

Еще одного ребенка, пострадавшего в ЧП под Брянском, доставили в клинику Рошаля

Двух детей госпитализировали в клинику доктора Рошаля после железнодорожной катастрофы

Застройщик ЖК в Москве признал проблему и пообещал восстановить фасад

Спасатели извлекли поврежденный локомотив с помощью спецтехники в Брянской области

В московские больницы доставили 11 пострадавших при крушении поезда под Брянском

В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте автобус врезался в грузовик. В результате несколько человек пострадали. Специалисты выясняют все обстоятельства ДТП.

В Саратовской области специалисты насчитали почти 500 тысяч особей сайгаков, которые перебрались из Казахстана в Россию. Животные затоптали поля с озимыми. В правительстве региона пообещали фермерам компенсировать убытки.

Мировой рекорд в жиме штанги лежа установила 70-летняя пенсионерка из Алтая. Она приняла участие в турнире в номинации любителей "Жим без экипировки". Бывший тренер по легкой атлетике Валентина Бородина смогла поднять 67 с половиной килограммов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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