16 декабря, 11:57

Общество

Городские службы начали мониторить состояние столичных улиц из-за ледяного дождя

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы и проводят необходимые регламентные работы в связи с непогодой, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 16:00 в городе местами будет ледяной дождь, также возможно образование гололедицы.

Пешеходов призвали быть внимательными и аккуратными на улице, а водителей – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. В столичном главке МЧС России также рекомендовали автомобилистам избегать внезапных маневров.

В свою очередь, ЦОДД оценил дорожную ситуацию в 4 балла. Интенсивное движение в настоящее время наблюдается на Дмитровском шоссе в районе дома 5, корпуса 1, по направлению в центр, на МКАД в районе улицы Свободы в обе стороны, а также на Ленинградском шоссе в районе дома 13, корпуса 1, по направлению в центр.

"Вечером ожидаем локальные затруднения движения на ТТК в районе Лужнецкой эстакады и улицы Беговой, на Садовом кольце в районе улицы Валовой", – передал Дептранс Москвы сообщение ЦОДД.

На движение транспорта могут повлиять погода, ремонтные работы на дороге и мелкие аварии. Ведомство посоветовало горожанам использовать вечером городской транспорт.

Если поездок на машине не избежать, то следует их отложить на более позднее время – после 19:00. За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Из-за ледяного дождя и гололедицы в столице до 21:00 вторника, 16 декабря, действует желтый уровень погодной опасности.

В Москву придет потепление. До конца недели температура воздуха в городе будет на 6–7 градусов выше нормы: столбики термометров будут показывать до 5 градусов тепла, рассказывал ранее синоптик Роман Вильфанд.

В столицу вернется температура, характерная для октября

