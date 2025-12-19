С 20 декабря поезда МЦД-2 не будут останавливаться на станции Царицыно

С 20 и до 21 декабря поезда МЦД-2, следующие в сторону области, не будут останавливаться на станции Царицыно. Пассажирам, которым необходимо попасть в этот район со стороны области, рекомендуется выходить на станции Курьяново.

Там для пересадки достаточно просто перейти на противоположную платформу. Тем, кто едет из центра Москвы до станции Царицыно, лучше заранее выйти на Покровском и пересесть на поезд, идущий в обратную сторону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.