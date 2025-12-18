Акция по отправке новогодних открыток стартовала в московском метро

В московском метро стартовала предновогодняя акция: жители столицы могут бесплатно отправить праздничные открытки своим близким. Мероприятие проходит в рамках проекта "Зима в Москве".

Специальные почтовые ящики и сами открытки доступны на стойках "Живое общение" в подземке. Всего подготовлено 8 тысяч экземпляров. Достаточно подписать поздравление и опустить открытку в ящик, чтобы она отправилась в любой уголок страны. Акция продлится до 11 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.