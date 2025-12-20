Участники проекта "Сделано в Москве" выставили свои товары на городских ярмарках

На городских ярмарках Москвы развернуты экспозиции эксклюзивных коллекций от местных производителей. Все они являются участниками городского проекта "Сделано в Москве", который на сегодняшний день объединяет порядка 8 тысяч столичных брендов.

Участникам на безвозмездной основе предоставляются различные инструменты для продвижения своей продукции. Благодаря этим льготным условиям московским производителям удалось дополнительно увеличить свою совокупную выручку на сумму свыше 2 миллиардов рублей.

