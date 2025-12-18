Форма поиска по сайту

18 декабря, 11:40

Город

Сергунина рассказала о спецпроекте "Новогодние каникулы на ВДНХ"

Фото: пресс-служба ВДНХ

На сайте выставочного комплекса был запущен спецпроект "Новогодние каникулы на ВДНХ", объединивший информацию о мероприятиях, которые пройдут с 29 декабря по 11 января. Посетителей ждут фигурные шоу, концерты, мастер-классы, экскурсии, квесты, кинопоказы и другие активности, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Приглашаем москвичей и туристов посетить семейные постановки по мотивам сказок и ледовые шоу с участием известных фигуристов, выбрать подарки ручной работы на ярмарке, присоединиться к спортивным тренировкам и творческим занятиям", – сказала Сергунина.

30 декабря на территории комплекса состоится интерактивная программа "В гостях у Деда Мороза", 1 января пройдет спектакль "Снежная королева. История Кая и Герды", а 4 января – концерт "Зима в Простоквашино".

Москвичи и гости столицы смогут покататься на катке площадью более 20 тысяч квадратных метров вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

С 3 по 10 января покажут балет на льду "Лебединое озеро" с участием фигуристов команды двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Евгения Плющенко, олимпийской чемпионки и чемпионки Европы Юлии Липницкой, а также чемпионки Европы Алены Косторной.

Помимо этого, состоятся ночные сеансы катания с 27 на 28 декабря, с 3 на 4 и с 6 на 7 января. На катке в парке "Останкино" по вторникам, субботам и воскресеньям организуют бесплатные тренировки по хоккею для желающих от 4 до 14 лет.

В павильоне № 1 "Центральный" 29 и 30 декабря и с 2 по 11 января до февраля будет работать выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея". Представят картины Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Василия Верещагина, шедевры иконописи мастеров столичной школы и портреты выдающихся жителей столицы XX века.

Каждый день, исключая 31 декабря и 1 января, на экскурсиях в центре "Космонавтика и авиация" расскажут о праздновании Нового года и Рождества на орбитальной станции.

Обзорные прогулки по территории, которые пройдут с 1 по 5, а также 7, 9, 10 и 11 января, познакомят с историей комплекса и его достопримечательностями.

С 2 по 11 января на площади за Музеем "Слово" покажут мультфильмы, выступят диджеи, пройдет программа с театрализованными представлениями.

В павильоне № 1 "Центральный" 6, 9 и 11 января можно будет сделать новогодние открытки, а 9 января в павильоне № 61 пройдет познавательный квест "Потерянный Щелкунчик".

В мастерской инженерного творчества "КулибинПро", Музее транспорта Москвы, историческом парке "Россия – моя история", павильоне № 2 "Робостанция" и Музее кино пройдут практические уроки. Уточнялось, что для некоторых мероприятий потребуется билет или предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что на шести столичных катках каждую субботу с 13 декабря по 28 февраля будет проходить фестиваль "Московские традиции". Гости познакомятся с хоккеем в валенках – каждый сможет создать свою команду или присоединиться к другим участникам. Победители получат брендированные шапку-ушанку или шарф.

Более 1 тысячи новогодних елей установили в Москве

