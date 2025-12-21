Собянин утвердил проект планировки новой трассы

Утвержден проект планировки нового участка автотрассы, который пройдет от поселка Марьино до Калужского шоссе, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, протяженность участка с тремя полосами движения составит 6 километров. На нем построят два путепровода и мост через реку Десну. К набережной поведут лестничные сходы.

Также в рамках проекта реконструируют участок Нововатутинского проспекта, сделают съезды и заезды на него с новой магистрали, а также на 1-ю и 3-ю Нововатутинские улицы, в сторону шоссе Ракитки, улицы Александра Печерского, деревни Кончеево и Калужского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.