Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Москвичей предупреждают об ухудшении погоды. Как сообщает комплекс городского хозяйства Москвы, в ближайшие сутки в городе ожидаются мокрый снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

На дорогах будет скользко, водителям порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также парковаться только в безопасных местах, не оставлять детей без присмотра, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

