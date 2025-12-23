Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 06:25

Общество

Облачная погода и до 11 градусов мороза ожидаются в Москве 23 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве во вторник, 23 декабря, составит от 9 до 11 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 8 до минус 13 градусов.

Вместе с тем в регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предположила, насколько снежной будет погода на январских праздниках в Москве. По ее словам, отрицательная температура сохранится в дневные часы до четверга, 25 декабря, включительно.

При этом в пятницу, 26-го декабря, к Подмосковью приблизится теплый фронт, который принесет еще большее количество снега. В связи с этим в городе сформируется снежный покров, который полностью закроет землю.

Холодная погода в Москве сохранится до 25 декабря

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика