Облачная погода и до 11 градусов мороза ожидаются в Москве 23 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве во вторник, 23 декабря, составит от 9 до 11 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 8 до минус 13 градусов.

Вместе с тем в регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предположила, насколько снежной будет погода на январских праздниках в Москве. По ее словам, отрицательная температура сохранится в дневные часы до четверга, 25 декабря, включительно.

При этом в пятницу, 26-го декабря, к Подмосковью приблизится теплый фронт, который принесет еще большее количество снега. В связи с этим в городе сформируется снежный покров, который полностью закроет землю.