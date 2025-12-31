Почти 700 столичных брендов приняли участие в рождественских ярмарках

Почти 700 столичных брендов представляют свою продукцию на рождественских ярмарках проекта "Сделано в Москве". Среди товаров – елочные игрушки, предметы декора, одежда и косметика.

Например, московский фарфоровый завод начал производство праздничных украшений еще в июне. Каждую игрушку расписывают вручную, а затем подвергают финальному обжигу при температуре 1 200 градусов.

