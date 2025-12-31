Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 11:45

Почти 700 столичных брендов приняли участие в рождественских ярмарках

Сергей Собянин сообщил об открытии сада в Тимирязевском районе Москвы

На юге Москвы открыли движение по новому путепроводу

Столичные продуктовые магазины переполнены покупателями в канун Нового года

Более тысячи машинистов московского метро выйдут на смену в новогоднюю ночь

Снежный покров в столице может вырасти до 25 сантиметров в новогоднюю ночь

Телеканал Москва 24 подготовил специальный новогодний эфир 31 декабря

Сотрудники Московского зоопарка раздали животным новогодние подарки

Новости регионов: дороги в якутском поселке Тикси превратились в снежные тоннели

Москва превратилась в город света для новогодних фотосессий

Почти 700 столичных брендов представляют свою продукцию на рождественских ярмарках проекта "Сделано в Москве". Среди товаров – елочные игрушки, предметы декора, одежда и косметика.

Например, московский фарфоровый завод начал производство праздничных украшений еще в июне. Каждую игрушку расписывают вручную, а затем подвергают финальному обжигу при температуре 1 200 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Евгения МирошкинаАнна Макарова

