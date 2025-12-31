Спецстоянки в Москве будут работать круглосуточно в новогодние праздники

Если автомобиль эвакуировали в новогодние праздники, его можно будет вернуть. Большинство специализированных стоянок в этот период работают круглосуточно. Именно там автовладельцы получают разрешение на возврат транспорта.

Узнать точный адрес стоянки, куда отвезли автомобиль, проще всего через мобильное приложение "Парковки России". Также необходимую информацию предоставят операторы по телефонам городской горячей линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.