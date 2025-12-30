Форма поиска по сайту

30 декабря, 22:45

Город

Соцучреждения в Москве будут работать по особому графику в новогодние праздники

Классическая русская зима ждет москвичей в первые дни 2026 года

Подарки к Новому году можно купить на площадках "Зима в Москве"

Инклюзивный музыкальный спектакль "Буратино и Золотой ключик" показали в Москве

Собянин исполнил мечту девочки из Луганска в рамках "Елки желаний"

Модернизацию поликлиник завершили в Москве

Более 12 тысяч работников ликвидируют последствия снегопада в САО

Новое кафе с авторскими десертами открылось на втором этаже ГУМа

Мошенники могут обманывать москвичей под видом коммунальщиков в праздники

Гастрофестиваль "Вкусные морозы" стартовал в парке искусств "Музеон"

Социальные учреждения в Москве будут работать по особому графику в новогодние праздники. Например, кабинеты дежурного врача будут принимать пациентов во все дни в часы работы медицинских организаций, а детские поликлиники – с 09:00 до 15:00.

На праздничный график переходит и почта. 31 декабря круглосуточные отделения на Мясницкой и Смоленской площадках открыты до 21:00, а 1 января будут закрыты.

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

